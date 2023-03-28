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28 марта 2023, 12:41 Читати українською

Конкуренция банков за срочные депозиты: НБУ ввел дополнительные меры по повышению ставок

Национальный банк Украины вводит дополнительные меры по усилению конкуренции банков за срочные депозиты населения и повышение ставок. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины вводит дополнительные меры по усилению конкуренции банков за срочные депозиты населения и повышение ставок.
Фото: korrespondent.net

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Новые нормативы

НБУ с 11 мая 2023 г. приравнивает нормативы формирования банками обязательных резервов (ОР) по депозитам физических лиц сроком до трех месяцев к нормативам ОР по средствам физических лиц на текущих счетах.

Норматив формирования резервов по средствам в гривне составит 20%, а по средствам в валюте — 30%. В то же время норматив ОР по депозитам со сроком погашения от 93 календарных дней не изменится и по средствам в гривне составит 0%, а в валюте — 10%.

Что это даст

Как отметили в НБУ, шаг нацелен на сохранение действенности механизма обязательных резервов и усиление рыночных стимулов для привлечения банками срочных депозитов населения в гривне. Это, в частности, будет способствовать дальнейшему росту процентных ставок по срочным депозитам, а соответственно — усилению защиты гривневых сбережений граждан от инфляционного обесценения.

По оценкам НБУ, общий объем обязательных резервов, которые банки должны будут сформировать, увеличится ориентировочно на 17 млрд гривен.

Напомним

НБУ в 2023 году предпринял ряд мер по минимизации рисков для макрофинансовой стабильности. Одним из таких шагов было повышение обязательных резервов. В январе-марте 2023 года НБУ повысил в целом нормативы ОР по средствам по требованию и средствам на текущих счетах физических лиц на 20 и. п., а юридических лиц — на 10 в. п.

По данным НБУ, благодаря сохранению учетной ставки на уровне 25% и дополнительным мерам НБУ рост ставок по новым срочным депозитам населения в гривне ускорился. Так, в феврале 2023 года они были выше на 7,7 в. п. по сравнению с июнем 2022 года (когда учетная ставка была повышена до 25%).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
28 марта 2023, 13:19
#
Що, дураків все меньше?
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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
28 марта 2023, 13:45
#
А я знаю кто привлекает под 19% на 3 мес.
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0
xapyga
xapyga
28 марта 2023, 13:54
#
Наверно многих, если бы не война.

Сначала чуть не понял. Уже разобрался)
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
28 марта 2023, 14:00
#
Музыкальный слух)))
+
0
bonv
bonv
28 марта 2023, 14:23
#
Сльози, а не проценти.
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