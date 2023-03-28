Украина за полмесяца экспортировала 3,8 миллиона тонн агропродукции

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Экспорт агропродукции

В министерстве отметили, что поставки по некоторым с/х культурам существенно не изменились по сравнению с последним месяцем зимы. Больше всего из всех культур уменьшились (на 153 тыс. тонн) отгрузки пшеницы — до 827 тыс. т. А вот поставки кукурузы незначительно выросли.

За первую половину марта этой культуры вывезено на 250 тыс. т больше, чем за 15 дней февраля — 2 млн т.

За половину месяца произошел незначительный рост в поставках подсолнечного масла — на 18 тыс. т, до 248,1 тыс. т. Зато почти на 80 тыс. т уменьшились отгрузки шрота: 165,8 тыс. т за половину марта против 246 тыс. т за две недели февраля.

Незначительное уменьшение наблюдается и в отправках ячменя. Он вывезен на 9 тыс. т меньше двух недель марта, чем за тот же период февраля — 152,3 тыс. т. Почти неизменными являются поставки сои — 227 тыс. т. Рост произошел лишь на 7 тыс. т.

Экспорт рапса незначительно увеличился. За 15 дней марта экспортировано 39,6 тыс. т, это на 5 тыс. т больше, чем за первые две недели февраля.

Поставки семян подсолнечника в марте выросли на 25 тыс. т — до 108 тыс. т. Отправка соевого масла увеличена с 11,5 тыс. т до 14 тыс. т.

В процентах за 15 дней марта больше всего экспортировано кукурузы — 53,3%, далее следуют пшеница — 21,7%, подсолнечное масло — 6,5%, бобы — 5,9%, 4,3% — шрот, 4% — ячмень, 2,8% — семена подсолнечника, 1,04% — рапса, 0,4% — соевого масла.

За первую половину марта портами (морскими и речными) отправлено 3 млн т, по железной дороге — 508,3 тыс. т, автомобилем — 248,2 тыс. т, паромом — 55,3 тыс. т.

В целом с 1 марта 2022 по 15 марта 2023-го Украина отгрузила 54,6 млн т зерновых, зернобобовых, масличных культур и продуктов их переработки. Из них — 23,4 млн т кукурузы и 12,2 млн т пшеницы. Третье место занимает масло подсолнечное — 4,3 млн т.