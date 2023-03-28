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28 марта 2023, 11:10 Читати українською

Украина за полмесяца экспортировала 3,8 миллиона тонн агропродукции

Украина за первую половину марта экспортировала 3,8 млн тонн агропродукции, это на 100 тыс. тонн больше, чем за 15 дней февраля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Украина за первую половину марта экспортировала 3,8 млн тонн агропродукции, это на 100 тыс. тонн больше, чем за 15 дней февраля.
Фото: agroportal.ua

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Экспорт агропродукции

В министерстве отметили, что поставки по некоторым с/х культурам существенно не изменились по сравнению с последним месяцем зимы. Больше всего из всех культур уменьшились (на 153 тыс. тонн) отгрузки пшеницы — до 827 тыс. т. А вот поставки кукурузы незначительно выросли.

За первую половину марта этой культуры вывезено на 250 тыс. т больше, чем за 15 дней февраля — 2 млн т.

За половину месяца произошел незначительный рост в поставках подсолнечного масла — на 18 тыс. т, до 248,1 тыс. т. Зато почти на 80 тыс. т уменьшились отгрузки шрота: 165,8 тыс. т за половину марта против 246 тыс. т за две недели февраля.

Незначительное уменьшение наблюдается и в отправках ячменя. Он вывезен на 9 тыс. т меньше двух недель марта, чем за тот же период февраля — 152,3 тыс. т. Почти неизменными являются поставки сои — 227 тыс. т. Рост произошел лишь на 7 тыс. т.

Экспорт рапса незначительно увеличился. За 15 дней марта экспортировано 39,6 тыс. т, это на 5 тыс. т больше, чем за первые две недели февраля.

Поставки семян подсолнечника в марте выросли на 25 тыс. т — до 108 тыс. т. Отправка соевого масла увеличена с 11,5 тыс. т до 14 тыс. т.

В процентах за 15 дней марта больше всего экспортировано кукурузы — 53,3%, далее следуют пшеница — 21,7%, подсолнечное масло — 6,5%, бобы — 5,9%, 4,3% — шрот, 4% — ячмень, 2,8% — семена подсолнечника, 1,04% — рапса, 0,4% — соевого масла.

За первую половину марта портами (морскими и речными) отправлено 3 млн т, по железной дороге — 508,3 тыс. т, автомобилем — 248,2 тыс. т, паромом — 55,3 тыс. т.

В целом с 1 марта 2022 по 15 марта 2023-го Украина отгрузила 54,6 млн т зерновых, зернобобовых, масличных культур и продуктов их переработки. Из них — 23,4 млн т кукурузы и 12,2 млн т пшеницы. Третье место занимает масло подсолнечное — 4,3 млн т.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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