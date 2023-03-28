McDonald's возобновляет работу ресторанов в Одессе

Сеть ресторанов McDonald's в Украине со вторника, 28 марта, возобновляет работу первых пяти ресторанов в Одессе. Еще несколько заведений откроют в начале апреля, сообщила компания в пресс-релизе.

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С начала полномасштабного российского вторжения одесские рестораны McDonald's не работали.

«Таким образом, компания продолжает расширять географию работы, чтобы поддерживать местные общины в Украине и отвечать на многочисленные запросы украинцев о возвращении любимых блюд», — говорится в сообщении.

Первыми откроются рестораны по следующим адресам:

ул. Пантелеймоновская, 17;

ул. Дерибасовская, 23/1;

пл. Независимости, 1;

ул. Черняховского, 1-б;

ул. Краснова, 14а.

В одесских ресторанах, как и в остальных заведениях McDonald's в Украине, будут действовать правила безопасности, согласно которым в случае объявления воздушной тревоги заведение будет закрываться.

По аналогии с возобновлением работы ресторанов в Киеве и на западе Украины в сентябре 2022 года, в ресторанах будет представлено сокращенное меню, в которое войдут основные блюда McDonald's.

Расширение меню будет происходить вместе с восстановлением цепей и наращиванием объемов складов.