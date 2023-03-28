McDonald's возобновляет работу ресторанов в Одессе

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 марта 2023, 9:44 Читати українською

McDonald's возобновляет работу ресторанов в Одессе

Сеть ресторанов McDonald's в Украине со вторника, 28 марта, возобновляет работу первых пяти ресторанов в Одессе. Еще несколько заведений откроют в начале апреля, сообщила компания в пресс-релизе.

Сеть ресторанов McDonald's в Украине со вторника, 28 марта, возобновляет работу первых пяти ресторанов в Одессе.
Фото: odessa-life.od.ua

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

С начала полномасштабного российского вторжения одесские рестораны McDonald's не работали.

«Таким образом, компания продолжает расширять географию работы, чтобы поддерживать местные общины в Украине и отвечать на многочисленные запросы украинцев о возвращении любимых блюд», — говорится в сообщении.

Первыми откроются рестораны по следующим адресам:

  • ул. Пантелеймоновская, 17;
  • ул. Дерибасовская, 23/1;
  • пл. Независимости, 1;
  • ул. Черняховского, 1-б;
  • ул. Краснова, 14а.

В одесских ресторанах, как и в остальных заведениях McDonald's в Украине, будут действовать правила безопасности, согласно которым в случае объявления воздушной тревоги заведение будет закрываться.

По аналогии с возобновлением работы ресторанов в Киеве и на западе Украины в сентябре 2022 года, в ресторанах будет представлено сокращенное меню, в которое войдут основные блюда McDonald's.

Расширение меню будет происходить вместе с восстановлением цепей и наращиванием объемов складов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
bonv
bonv
28 марта 2023, 11:13
#
А на росії хмиз та бояра.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает zzel и 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами