Сумма банковских вкладов украинцев в феврале выросла на 14 миллиардов

По состоянию на 1 марта 2023 г. общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 1,05 трлн грн. Это на 14,1 млрд больше, чем в начале февраля. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Вклады в нацвалюте

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало марта вклады в национальной валюте составили 641,6 млрд грн, в иностранной валюте — 413,8 млрд грн.

Доля ФОП в структуре вкладчиков составила 3%, а сумма их вкладов составила 113,2 млрд грн (10,8% от общей суммы вкладов).

Напомним

Во время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц в банках-участниках Фонда распространяются 100% гарантии.

После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.

По состоянию на 1 марта в реестре участников Фонда насчитывалось 67 банков.