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27 марта 2023, 16:24 Читати українською

Экспорт дизельного горючего из России бьет рекорды, несмотря на санкции ЕС

Экспорт дизельного горючего из России в этом месяце должен достичь рекордного уровня, несмотря на санкции Европейского союза, лишившие страну крупнейшего рынка сбыта, пишет Bloomberg. Мартовские поставки в среднем составили около 1,5 млн баррелей в сутки.

Экспорт дизельного горючего из России в этом месяце должен достичь рекордного уровня, несмотря на санкции Европейского союза, лишившие страну крупнейшего рынка сбыта, пишет Bloomberg.
Фото: trans.info

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Экспорт дизельного топлива

Поставки дизельного горючего из России за первые 19 дней марта составили около 1,5 млн баррелей в сутки, согласно данным Vortexa Ltd., собранным в пятницу, 24 марта. Если этот показатель сохранится, в этом месяце будет наблюдаться самый высокий экспорт данных с начала 2016 года.

Россия пока не обращает внимания на опасения, что недавний запрет импорта заставит его сократить экспорт из-за отсутствия альтернативных покупателей.

Большинство российского экспорта дизельного горючего поставляется в Турцию. Другие импортеры включают Марокко, Бразилию, Тунис и даже крупнейшего экспортера нефти в Саудовскую Аравию.

Но также значительно увеличилось количество хранящегося в плавучих хранилищах дизельного топлива из России с момента введения запрета на импорт в ЕС, возможно, это признак того, что поиск новых клиентов является сложной задачей.

«Пока в марте объемы переработки на российских нефтеперерабатывающих заводах оставались высокими, это позволило увеличить выпуск дизельного горючего», — сказал аналитик Михаил Турукалов.

По его словам, производители, по всей вероятности, вполне уверены, что смогут продать свои объемы иностранным покупателям. В частности, скидки, которые они предлагают, достаточно большие, и есть новые рынки для топлива.

Однако бум поставки может длиться недолго. Планы загрузки ключевых российских портов показывают понижение в апреле по сравнению с мартовскими графиками.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
neverice
neverice
27 марта 2023, 16:40
#
На графіку чітко видно, як впровадження стелі цін обвалили ціни на дизель та збільшили діскаунт на російський дизель. Ще в січні різниця становила близько $10, або 8%. Зараз же $30 або вже майже 40%.
Фактично, росія отримує на $35 менше з кожного бареля після введення обмежень.

Плюс до того, ходять чутки, що вже майже всі вільні танкери забиті російським пальним, яке нікому не продане. Тобто, відвантаження з портів є, а продажу немає. Так це чи ні побачимо за місяць, коли відвантажувати вже буде нікуди.
+
0
brigadirius
brigadirius
27 марта 2023, 17:07
#
Куди Буданов дивиться :)
+
+11
kadaad1988
kadaad1988
27 марта 2023, 18:26
#
В свой задний проход.
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