Экспорт дизельного горючего из России бьет рекорды, несмотря на санкции ЕС

Экспорт дизельного горючего из России в этом месяце должен достичь рекордного уровня, несмотря на санкции Европейского союза, лишившие страну крупнейшего рынка сбыта, пишет Bloomberg . Мартовские поставки в среднем составили около 1,5 млн баррелей в сутки.

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Экспорт дизельного топлива

Поставки дизельного горючего из России за первые 19 дней марта составили около 1,5 млн баррелей в сутки, согласно данным Vortexa Ltd., собранным в пятницу, 24 марта. Если этот показатель сохранится, в этом месяце будет наблюдаться самый высокий экспорт данных с начала 2016 года.

Россия пока не обращает внимания на опасения, что недавний запрет импорта заставит его сократить экспорт из-за отсутствия альтернативных покупателей.

Большинство российского экспорта дизельного горючего поставляется в Турцию. Другие импортеры включают Марокко, Бразилию, Тунис и даже крупнейшего экспортера нефти в Саудовскую Аравию.

Но также значительно увеличилось количество хранящегося в плавучих хранилищах дизельного топлива из России с момента введения запрета на импорт в ЕС, возможно, это признак того, что поиск новых клиентов является сложной задачей.

«Пока в марте объемы переработки на российских нефтеперерабатывающих заводах оставались высокими, это позволило увеличить выпуск дизельного горючего», — сказал аналитик Михаил Турукалов.

По его словам, производители, по всей вероятности, вполне уверены, что смогут продать свои объемы иностранным покупателям. В частности, скидки, которые они предлагают, достаточно большие, и есть новые рынки для топлива.

Однако бум поставки может длиться недолго. Планы загрузки ключевых российских портов показывают понижение в апреле по сравнению с мартовскими графиками.