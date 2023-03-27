НБУ выдал второй кредит рефинансирования в 2023 году. Получателем стал Банк 3/4

24 марта Национальный банк предоставил свой кредит рефинансирования общим объемом 140 млн грн на срок свыше 30 дней Банку ¾. Об этом регулятор сообщил сегодня на своем официальном сайте.

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Уточняется, что в качестве залога при кредитовании был оформлен пул активов банка, без уточнения его состава.

Напомним, что после роста учетной ставки НБУ с 10% до 25% в июне 2022 года, нацбанковское рефинансирование предоставляется под 27% годовых.

Кредит Банку ¾ стал вторым рефинансированием Нацбанка, предоставленным с начала 2023 года. Последний раз оно выделялось 3 февраля, и средства в размере 50 млн грн получил Первый инвестиционный банк.

Согласно официальной отчетности, на 1 января 2023 года Банк ¾ имел задолженность по кредитам Нацбанка на общую сумму 715,2 млн грн. Намного меньше средств он привлекал у вкладчиков: у физлиц — 140,8 млн грн, у юрлиц — 289,5 млн грн. Собственного капитала у банка на эту дату было на 476,2 млн грн, то есть чуть более половины от привлеченного рефинансирования НБУ.

Кредитовал банк совсем не активно, весь его кредитный портфель составлял лишь 79,5 млн грн (юрлица+физлица). Зато его вложения в ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма) превышают этот портфель более чем в 10-ро, и составили 872,2 млрд грн. При этом по итогам 2022 года Банк ¾ смог получить чистой прибыли на 25,7 млн грн.

По информации НБУ, владельцем 100% акций Банк ¾ был председатель правления Вадим Ищенко.