Промышленное производство в прошлом году в Украине упало на 36,9%, в 2021 году выросло на 1,9%. Об этом говорится в данных Госстата.
Промпроизводство в Украине в 2022 году упало на 36,9%
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Динамика производства
Худшим месяцем по динамике промышленного производства в 2022 году стал март, когда после российского полномасштабного вторжения оно упало сразу на 53,7%. В январе фиксировался рост на 2,9%, а в феврале — сокращение на 10,1%.
В апреле темп спада сократился до 46,6%, в мае-июне — соответственно до 40,9−40,8%.
В третьем квартале до появления вызванных российскими обстрелами проблем с энергообеспечением эта тенденция продолжилась: после снижения промпроизводства в июле на 42,3% в августе и сентябре оно составляло соответственно 39,4% и 39,8%.
Наибольший спад был зафиксирован в перерабатывающей промышленности (41,2%), в добывающей промышленности — 30,1%, в поставках электроэнергии, газа и пара — 30,7%.
Данные без учета временно оккупированных территорий.
Комментарии - 4
Іншими словами, економіка обвалилась в 2 рази в березні 2022, але з тих пір повільно росте.
Не понятно есть у них реальные данные или нет.
А если есть, то что они учитывают.
А так, можно любое число написать, все равно проверить ни как.