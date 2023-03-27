Промпроизводство в Украине в 2022 году упало на 36,9%

Промышленное производство в прошлом году в Украине упало на 36,9%, в 2021 году выросло на 1,9%. Об этом говорится в данных Госстата .

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Динамика производства

Худшим месяцем по динамике промышленного производства в 2022 году стал март, когда после российского полномасштабного вторжения оно упало сразу на 53,7%. В январе фиксировался рост на 2,9%, а в феврале — сокращение на 10,1%.

В апреле темп спада сократился до 46,6%, в мае-июне — соответственно до 40,9−40,8%.

В третьем квартале до появления вызванных российскими обстрелами проблем с энергообеспечением эта тенденция продолжилась: после снижения промпроизводства в июле на 42,3% в августе и сентябре оно составляло соответственно 39,4% и 39,8%.

Наибольший спад был зафиксирован в перерабатывающей промышленности (41,2%), в добывающей промышленности — 30,1%, в поставках электроэнергии, газа и пара — 30,7%.

Данные без учета временно оккупированных территорий.