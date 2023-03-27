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27 марта 2023, 16:01 Читати українською

Промпроизводство в Украине в 2022 году упало на 36,9%

Промышленное производство в прошлом году в Украине упало на 36,9%, в 2021 году выросло на 1,9%. Об этом говорится в данных Госстата.

Промышленное производство в прошлом году в Украине упало на 36,9%, в 2021 году выросло на 1,9%.
Фото: korrespondent.net

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Динамика производства

Худшим месяцем по динамике промышленного производства в 2022 году стал март, когда после российского полномасштабного вторжения оно упало сразу на 53,7%. В январе фиксировался рост на 2,9%, а в феврале — сокращение на 10,1%.

В апреле темп спада сократился до 46,6%, в мае-июне — соответственно до 40,9−40,8%.

В третьем квартале до появления вызванных российскими обстрелами проблем с энергообеспечением эта тенденция продолжилась: после снижения промпроизводства в июле на 42,3% в августе и сентябре оно составляло соответственно 39,4% и 39,8%.

Наибольший спад был зафиксирован в перерабатывающей промышленности (41,2%), в добывающей промышленности — 30,1%, в поставках электроэнергии, газа и пара — 30,7%.

Данные без учета временно оккупированных территорий.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+11
Kaleso
Kaleso
27 марта 2023, 16:27
#
Все падає економіка ледь працює ціни космос, а долар падеє))))
+
+15
neverice
neverice
27 марта 2023, 16:54
#
Якщо ви подивитесь дані, то там видно, що масштабне падіння було лише в березні (аж на 53%). Далі йде поступове відновлення обсягів виробництва. Яке за рік компенсувало 16% від березневого обвалу (з 53% до 37%). Тобто, місяць-до-місяця йде повільний ріст, окрім листопада-грудня, там відключення знову спричинили падіння, але не радикальне.
Іншими словами, економіка обвалилась в 2 рази в березні 2022, але з тих пір повільно росте.
+
0
vt313
vt313
27 марта 2023, 18:50
#

Не понятно есть у них реальные данные или нет.
А если есть, то что они учитывают.

А так, можно любое число написать, все равно проверить ни как.
+
+15
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
27 марта 2023, 18:34
#
А яким боком курс долара до промвиробництва???
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