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27 марта 2023, 15:41 Читати українською

Приват отменил комиссию на переводы с карт польских и немецких банков через «Приват24»

В течение марта — июля клиенты Приватбанка смогут присылать бесплатные переводы на собственную карту с карт польских и немецких банков в Приват24. Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

В течение марта — июля клиенты Приватбанка смогут присылать бесплатные переводы на собственную карту с карт польских и немецких банков в Приват24.
Фото: ua.news

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Как осуществить перевод

Сообщается, что перевод с заграничной карты на карту Приватбанка можно осуществить за несколько кликов в веб-версии или мобильном «Приват24». Необходимо зайти в раздел меню «Сервисы», нажать «Переводы» и «На карту».

При выборе карты отправителя укажите реквизиты своей заграничной карты, и такой перевод банк осуществит без комиссий.

Банк подготовил видеоинструкцию, как это сделать.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
bonv
bonv
27 марта 2023, 17:42
#
Толково:)
+
+15
mlp711141
mlp711141
27 марта 2023, 18:52
#
Я с «Приматами» не дружу. И мой центр жизненных интересов уже не в Украине…
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 марта 2023, 19:02
#
Когда приходишь в немецкий, французский банк и хочешь перевести деньги в Украину, приветливый менеджер предлагает оптимальныое решение, и банки с которыми не бывает проблем. В списке этих банков «Привата» НЕТ ОТ СЛОВА СОВСЕМ!!! Может в Польше и по другому , но у многих банк «приват» вызывает опредеоенную реакцию.
+
0
mlp711141
mlp711141
27 марта 2023, 20:33
#
но у многих банк «приват» вызывает опредеоенную реакцию.

Сам символ чёрного квадрата на изогнутом зелёном и означает, что вторжение в частную жизнь, шпионаж за клиентом, а на сайте банка сказано, что и за здоровьем, и за п*о*л*о*в*о*й жизнью…
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