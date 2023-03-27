В течение марта — июля клиенты Приватбанка смогут присылать бесплатные переводы на собственную карту с карт польских и немецких банков в Приват24. Об этом сообщает пресс-служба госбанка.
Приват отменил комиссию на переводы с карт польских и немецких банков через «Приват24»
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Как осуществить перевод
Сообщается, что перевод с заграничной карты на карту Приватбанка можно осуществить за несколько кликов в веб-версии или мобильном «Приват24». Необходимо зайти в раздел меню «Сервисы», нажать «Переводы» и «На карту».
При выборе карты отправителя укажите реквизиты своей заграничной карты, и такой перевод банк осуществит без комиссий.
Банк подготовил видеоинструкцию, как это сделать.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4
Сам символ чёрного квадрата на изогнутом зелёном и означает, что вторжение в частную жизнь, шпионаж за клиентом, а на сайте банка сказано, что и за здоровьем, и за п*о*л*о*в*о*й жизнью…