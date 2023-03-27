Приват отменил комиссию на переводы с карт польских и немецких банков через «Приват24»

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Как осуществить перевод

Сообщается, что перевод с заграничной карты на карту Приватбанка можно осуществить за несколько кликов в веб-версии или мобильном «Приват24». Необходимо зайти в раздел меню «Сервисы», нажать «Переводы» и «На карту».

При выборе карты отправителя укажите реквизиты своей заграничной карты, и такой перевод банк осуществит без комиссий.

Банк подготовил видеоинструкцию, как это сделать.