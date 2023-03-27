Глава Центробанка Саудовской Аравии подал в отставку после комментария о Credit Suisse

Глава крупнейшего коммерческого банка Саудовской Аравии — Saudi National Bank — Аммар аль-Худаири уходит в отставку после того, как его комментарий вызвал падение стоимости акций швейцарского Credit Suisse. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Нацбанка Саудовской Аравии — одного из крупнейших держателей акций проблемного Credit Suisse.

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Увольнение головы

Аль Худайри заявил, что идет «по личным причинам». Он возглавлял Национальный банк Саудовской Аравии с 2021 года. Пост главы банка займет главный исполнительный директор Саид Мохаммед аль-Гамди.

Неудачный комментарий

В ноябре 2022 г. крупнейший банк Саудовской Аравии приобрел 9,9% акций Credit Suisse по цене 3,82 швейцарского франка. Общая стоимость сделки составила 1,4 млрд швейцарских франков — около $1,5 млрд.

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13 марта Credit Suisse заявил, что обнаружил «существенные недостатки» в своих финансовых отчетах. После этого Аммар аль-Худаири сообщил, что Нацбанк Саудовской Аравии, на 37% принадлежащий суверенному фонду королевства, отказался от новых вложений в банк из-за ограничений регулятора. Инвесторы также сообщили, что ожидают банкротство Credit Suisse.

В итоге 15 марта акции банка упали на 30%, а Saudi National Bank потерял более 1 млрд долларов.