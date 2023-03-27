Курс валют на 27 марта: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В понедельник, 27 марта, курс доллара на наличном рынке не изменился в покупке и подешевел на 5 копеек в продаже. Евро подешевело на 10 копеек в покупке и не изменилось в продаже.

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В обменниках доллар подешевел на 10 копеек в покупке, а в продаже на 8 копеек. Курс евро снизился на 5 копеек в покупке и на 20 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,10−38,55 грн. Евро покупают за 40,60 грн, а продают за 41,50 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,30−38,42, евро — 41,05−41,20 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,35−39,75 грн/евро.

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