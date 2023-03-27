Экстренное кредитование банков в США и неутешительный прогноз МВФ: что нужно знать утром

Американские акции выросли по итогам недели

S&P 500 прибавил 1,4%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,6%, а индекс Dow Jones — 0,4%. Инвесторы продолжают оценивать последнее решение ФРС по процентным ставкам: на прошлой неделе регулятор повысил их на 0,25%, а также намекнул, что его ястребиная кампания может скоро завершиться. Еще одним из факторов, поддержавших фондовый рынок, стало восстановление акций региональных банков. S&P Regional Banks в пятницу вырос более чем на 3%. Все — благодаря ожиданиям ослабления банковского кризиса.

Акции Азии закончили неделю ростом

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос на 1,6%, японский Nikkei прибавил 0,2%, южнокорейский Kospi увеличился на 0,8%, сингапурский STI прибавил 0,9%, а гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite увеличились на 2% и 0,5% соответственно. В понедельник рынки Азии торгуются разнонаправленно.

МВФ: 2023-й станет еще одним сложным годом

Глобальный рост экономики в этом году замедлится до уровня ниже 3%, считает глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Все — из-за последствий пандемии, войны в Украине, а также ужесточения денежно-кредитной политики во многих странах. Все это, по мнению МВФ, продолжит оказывать давление на рынки не только в этом, но и в следующем году. Даже при самых оптимистичных прогнозах глобальный рост в 2024-м также останется значительно ниже своего исторического среднего значения в 3,8%, отметила Георгиева.

В США планируют расширить программу экстренного кредитования банков

Поддержку от ФРС смогут получить финансовые организации, сильно пострадавшие от кризиса в отрасли (вроде First Republic Bank Расширение программы экстренного кредитования может дать им дополнительное время для укрепления баланса, пишет Bloomberg, уточняя: это — лишь один из нескольких вариантов поддержки банков, которые сейчас рассматривают в США.

Цены на нефть выросли, но все еще близки к худшему кварталу с 2020-го

По итогам прошлой недели фьючерсы на Brent подорожали на 2,7%, до $74,99 за баррель, а контракты на WTI прибавили 3,5%, до $69,26. Все — из-за надежд на то, что ФРС подошла к концу цикла ужесточения денежно-кредитной политики. На фоне роста нефтяных цен индекс акций энергетических компаний США — S&P 500 Energy — на прошлой неделе увеличился на 1,2%. Тем не менее нефтяные цены по-прежнему находятся на пути к самому резкому квартальному снижению со времен пандемийного 2020 года. Все — из-за опасений рецессии, сохраняющихся высоких объемов продаж российской нефти, а также забастовок на нефтеперерабатывающих заводах во Франции.