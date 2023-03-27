Вполовину меньше, чем заплатил: Маск оценил Twitter в $20 миллиардов

Генеральный директор Twitter Илон Маск в письме сотрудникам социальной сети предложил грантовые акции на сумму около $20 млрд. Об этом пишет ЭП со ссылкой на The Information.

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Эта оценка составляет менее половины $44 млрд, которые Маск заплатил за приобретение Twitter, что указывает на падение стоимости платформы.

Напомним

Маск купил Twitter в октябре 2022 года за $44 млрд. С тех пор он уволил примерно 5 тыс. из 7,5 тыс. сотрудников Twitter и установил «жесткую» рабочую среду для оставшихся.

В декабре Маск запустил опрос среди пользователей социальной сети по вопросу, стоит ли ему уйти с поста руководителя. 57,5% выступили за то, чтобы Маск ушел с поста главы Twitter.