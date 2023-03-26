В рамках программы «еРабота» выдали уже 2,5 миллиарда грантов — Шмыгаль

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«Государство предоставляет средства для старта и развития собственного дела. Бизнес создает рабочие места, платит налоги, экспортирует продукцию, инвестирует собственные денежные средства, восстанавливает экономику. Уже около 2,5 млрд гривен выделено. Сотни новых бизнесов работают. Тысячи людей получили работу», — сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство и дальше будет создавать возможности, чтобы в Украине было больше успешных частных бизнесов.

Как сообщал Укринформ, 20 марта стартовала четвертая волна приема запросов на участие в программе «Работа» от представителей бизнеса.

В июле прошлого года КМУ запустил эту грантовую программу.