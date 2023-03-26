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26 марта 2023, 9:46 Читати українською

Микрогрант на собственное дело. Как женщинам в Украине предлагают создавать свой бизнес

Кабмин разработал несколько программ, направленных на интеграцию женщин в рынок труда и предпринимательства. Пока правительство ищет партнеров, чтобы реализовать программы на практике. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко в ходе встречи с представительницей ООН Женщины в Украине Сабином Гюнеш.

Кабмин разработал несколько программ, направленных на интеграцию женщин в рынок труда и предпринимательства.
Фото: goodetiket

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Программа для женщин

«Повышение уровня занятости — один из приоритетов для правительства. Мы запустили ряд программ, направленных на поддержку бизнеса и улучшение ситуации на рынке труда», — рассказала Свириденко.

Она отметила, что среди них программа привлечения женщин к предпринимательству, то есть женщинам будут предоставлять микрогранты для развития малого и среднего бизнеса.

«Еще есть несколько программ по содействию трудоустройству и переобучению женщин, чтобы повысить их конкурентность на рынке труда. Мы готовимся к поддержке тех женщин, которые вернутся из-за границы, куда выехали из-за войны, и привлечению их к восстановлению страны. Сейчас ищем партнеров для реализации этой политики», — подчеркнула министр.

В то же время, заместитель министра экономики Татьяна Бережная добавила, что женщины с предпринимательскими жилками могут получить микрогрант до 250 тыс. грн в рамках программы «Власна справа». За эти деньги они могут создать с нуля или развить собственный бизнес.

«В ближайшее время мы планируем расширить эту программу и предоставим возможность женам ветеранов взять грант на вдвое большую сумму для развития семейного бизнеса», — сообщила Бережная.

Также для украинок хотят внедрить программы переквалификации, чтобы женщины получали более востребованную на рынке труда специальность. Так, например, в апреле 2023 года заработает новая грантовая программа «Старт в IT», в рамках которой выдадут грант на обучение в сфере информационных технологий.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», в 2023 году каждый второй новый ФЛП открывают женщины. Всего с начала года уже было зарегистрировано 36 892 ФЛП, из них 51% или 18 776 создали женщины.

Источник: Минфин
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