Украина переходит на летнее время: куда крутить стрелки часов

Украина традиционно переходит на летнее время в последнее воскресенье марта. В этом году это произойдет в ночь с 25 на 26 марта, а именно в 03:00 по киевскому времени. Стрелки часов нужно будет перевести на час вперед.

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Отметим, что большинство современных гаджетов сами перейдут в летнее время, однако некоторые устройства и часы нужно будет переводить вручную.

Напомним

Согласно постановлению Кабинета Министров от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины», время переводится два раза в год:

на летнее — в последнее воскресенье марта,

на зимний — в последнее воскресенье октября.

Зачем переходить на летнее и зимнее время

В министерстве экономики Украины отмечают, что время, действующее в Украине зимой, естественно для территории нашей страны и соответствует ее географическому положению.

Переход в летнее время происходит с целью эффективного использования светлой части суток. Такую практику впервые ввели англичане в целях экономии электроэнергии.

Переход на зимнее и летнее время дважды в год применяется примерно в 70 странах мира. Украина переводит часы с 1981 года, а с 1996 делает это на законодательном уровне.

В сентябре 2011 года Верховная Рада отменяла перевод часов на зимнее время, но уже через месяц парламент вернулся в постановление 1996 года.

Сторонники перехода на летнее/зимнее время называют следующие плюсы:

экономия электроэнергии в жилом секторе и на производствах,

увеличение продолжительности светового дня,

уменьшение вредных выбросов и польза для экологии.

Противники перевода часов указывают на следующие минусы: