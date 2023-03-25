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25 марта 2023, 17:00 Читати українською

Украина переходит на летнее время: куда крутить стрелки часов

Украина традиционно переходит на летнее время в последнее воскресенье марта. В этом году это произойдет в ночь с 25 на 26 марта, а именно в 03:00 по киевскому времени. Стрелки часов нужно будет перевести на час вперед.

Украина традиционно переходит на летнее время в последнее воскресенье марта.
Фото: pixabay.com

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Отметим, что большинство современных гаджетов сами перейдут в летнее время, однако некоторые устройства и часы нужно будет переводить вручную.

Напомним

Согласно постановлению Кабинета Министров от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины», время переводится два раза в год:

  • на летнее — в последнее воскресенье марта,
  • на зимний — в последнее воскресенье октября.

Зачем переходить на летнее и зимнее время

В министерстве экономики Украины отмечают, что время, действующее в Украине зимой, естественно для территории нашей страны и соответствует ее географическому положению.

Переход в летнее время происходит с целью эффективного использования светлой части суток. Такую практику впервые ввели англичане в целях экономии электроэнергии.

Переход на зимнее и летнее время дважды в год применяется примерно в 70 странах мира. Украина переводит часы с 1981 года, а с 1996 делает это на законодательном уровне.

В сентябре 2011 года Верховная Рада отменяла перевод часов на зимнее время, но уже через месяц парламент вернулся в постановление 1996 года.

Сторонники перехода на летнее/зимнее время называют следующие плюсы:

  • экономия электроэнергии в жилом секторе и на производствах,
  • увеличение продолжительности светового дня,
  • уменьшение вредных выбросов и польза для экологии.

Противники перевода часов указывают на следующие минусы:

  • в современном мире люди ведут слишком разный образ жизни, поэтому экономия электроэнергии из-за перевода времени незначительна,
  • в высокотехнологичных сферах перевод часов обходится дорого,
  • перевод времени изменяет биологические ритмы и вредит здоровью.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Три літри
Три літри
25 марта 2023, 17:09
#
Знов ця дуристика. Коли вже відмінять той літній час.

У міністерстві економіки України зазначають, час, що діє в Україні взимку, є природним для території нашої країни та відповідає її географічному положенню.

Додам: Україна від східного до західного кордону майже ідеально вписується в географічні межі свого часового поясу
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0
mlp711141
mlp711141
25 марта 2023, 17:22
#
Сторонники перехода на летнее/зимнее время называют следующие плюсы:
экономия электроэнергии в жилом секторе и на производствах,
увеличение продолжительности светового дня,
уменьшение вредных выбросов и польза для экологии.

Первое сомнительно: перевод стрелок туда-сюда — экономия электроэнергии на производстве за счёт переноса части расходов на бытовой сектор. В таком случае лучше заряжать на работе павербанки и использовать их для освещения дома, при этом пусть остальная техника потребляет электричество как и потребляла — её среднесуточный режим не изменится. Можно, конечно и принимать душ по возможности на работе, а дома — когда это невозможно. Подробнее тут: https://minfin.com.ua/blogs/mlp711141/150932/


К слову, я свои часы в среднем раз в 10 дней обнуляю за три-пять минут до полуночи — иначе нет возможности выставить правильное время, а на дату мне наплевать (дальше 13 января не показывают — отстают до полминуты в день)… Поэтому, чтобы не сбрасывать их сегодня в 22:55, я сделал это вчера, а далее, мне их придётся раз в 13 дней сбрасывать в 23:55…
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