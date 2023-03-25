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25 марта 2023, 13:05 Читати українською

IKEA продала свою последнюю фабрику в России

Шведская компания IKEA завершила продажу последней своей производственной площадки в России — мебельной фабрики в Новгородской области, ее покупателем стал совладелец российской компании Slotex Вадим Осипов. Об этом сообщает российское издание «Коммерсант» со ссылкой на представителя покупателя.

Шведская компания IKEA завершила продажу последней своей производственной площадки в России — мебельной фабрики в Новгородской области, ее покупателем стал совладелец российской компании Slotex Вадим Осипов.
Фото: varosh.com.ua

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На прошлой неделе соглашение о покупке двух предприятий IKEA — в Тихвине Ленинградской области и Красной Поляне Кировской области — закрыла лесоперерабатывающая компания «Лузалес».

По данным издания, общая сумма всех сделок могла составить около 15 млрд рублей, это на четверть меньше суммы, которую планировал получить продавец. Скидку пришлось сделать по требованию российского правительства. На цену также могло повлиять то, что IKEA отказалась передавать покупателям права на мебель, производимую в РФ.

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В настоящее время в собственности IKEA в России остается сеть торговых центров «Мега» общей площадью 2,34 млн кв. м. Но продать такой объем торговой недвижимости одним лотом в России будет сложно.

По данным источника, три своих предприятия в РФ IKEA оценила почти в 20 млрд рублей, что несколько превышает их общую годовую выручку. Но правовая комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций (занимаемая продажей в РФ активов зарубежных компаний, идущих с рынка) согласилась утвердить соглашения с дисконтом до 25%.

Напомним

«Минфин» писал, что после полномасштабного вторжения России в Украину IKEA закрыла свои магазины и остановила производство в России.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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