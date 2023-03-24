Акции Deutsche Bank упали после резкого скачка стоимости страхования от риска дефолта

Акции Deutsche Bank упали в пятницу после того, как стоимость страхования долга банка от риска дефолта подскочила до максимумов более чем за четыре года, что подчеркнуло обеспокоенность инвесторов относительно стабильности европейских банков. Об этом сообщает Reuters.

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На прошлой неделе банковский сектор региона пережил трудную ситуацию: спасение Credit Suisse при поддержке государства и проблемы между региональными банками США вызвали обеспокоенность положениям мирового банковского сектора.

Акции Deutsche, потерявшие в этом месяце более пятой части своей стоимости, в пятницу упали на 14,9% до минимума за пять месяцев. В последний раз акции упали на 13% до 8,13 евро.

Рыночная стоимость крупнейшего банка Германии только за неделю уменьшилась на $3 млрд.

Кредитные дефолтные свопы (CDS) Deutsche Bank — форма страхования для владельцев облигаций — выросли выше 220 базисных пунктов (б/с) — больше всего с конца 2018 года — со 142 б/с всего два дня назад, согласно данным S&P Market Intelligence.

Согласно данным Refinitiv, в четверг кредитные дефолтные свопы Deutsche Bank продемонстрировали самый однодневный прирост за всю историю. Но они остаются значительно ниже максимумов около 300 базисных пунктов, зафиксированных во время долгового кризиса еврозоны в 2011 году.

CDS для крупных европейских банков выросли в пятницу, отражая нежелание инвесторов брать на себя какие-либо риски для своих портфелей перед выходными.

«Deutsche Bank уже некоторое время находится в центре внимания, подобно тому, как был Credit Suisse», — сказал Стюарт Коул, главный макроэкономист Equiti Capital.

По его словам, финучреждение прошло через различные реструктуризации и смены руководства в попытках вернуть его на прочную основу, но пока ни одна из этих попыток не сработала.

Deutsche Bank отказался от комментариев Reuters.

Облигации

Между тем, наблюдается распродажа некоторых облигаций Deutsche Bank. Его 7,5% дополнительные долларовые облигации первого уровня (AT1) упали до 74,716 цента за доллар, подняв доходность до 22,87%. Эта доходность вдвое больше, чем две недели назад.

AT1, выпущенные банками, оказались под давлением, поскольку Credit Suisse был вынужден списать свои AT1 на $17 млрд в рамках принудительного поглощения UBS в выходные.

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Индекс европейских банков STOXX 600, в который не входят акции Credit Suisse и UBS, продемонстрировал одну из самых волатильных недель торгов за год. В результате индекс упал на 2,1%, а месячное снижение составило 17%.

Облигации AT1 считаются достаточно рискованной формой долга, что часто дает более высокую прибыльность. Они были созданы после финансового кризиса 2008 года, чтобы снять риски с налогоплательщиков и поддержать банки.