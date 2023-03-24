Суд арестовал «скрытые» активы супруги Медведчука более чем на 440 миллионов гривен

Суд арестовал 6,8% акций ПАО «Электрометаллургический завод „Днепроспецсталь“ им. А.М. Кузьмина» в Запорожье, которыми супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко владеет через три оффшорных компании. Их общая стоимость составляет более 440 млн. грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отмечается, что это стратегически важное предприятие специализируется на промышленном производстве почти 1 тыс. видов стали и метизов.

«Арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства», — подчеркнули в СБУ.

Читайте также: Суд арестовал активы российского олигарха на 20 миллионов гривен

Напомним

В конце февраля 2023 года имущество супруги Медведчука было арестовано более чем на 5,6 млрд грн.