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24 марта 2023, 13:32 Читати українською

Суд арестовал «скрытые» активы супруги Медведчука более чем на 440 миллионов гривен

Суд арестовал 6,8% акций ПАО «Электрометаллургический завод „Днепроспецсталь“ им. А.М. Кузьмина» в Запорожье, которыми супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко владеет через три оффшорных компании. Их общая стоимость составляет более 440 млн. грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Суд арестовал 6,8% акций ПАО «Электрометаллургический завод „Днепроспецсталь“ им.
Фото: detector.media

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Отмечается, что это стратегически важное предприятие специализируется на промышленном производстве почти 1 тыс. видов стали и метизов.

«Арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства», — подчеркнули в СБУ.

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Напомним

В конце февраля 2023 года имущество супруги Медведчука было арестовано более чем на 5,6 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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