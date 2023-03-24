Курс валют на 24 марта: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В пятницу, 24 марта, курс доллара на наличном рынке подешевел на 5 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже.

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В обменниках доллар подорожал на 5 копеек в покупке, а в продаже не изменился. Курс евро снизился на 5 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,10−38,60 грн. Евро покупают за 40,75 грн, а продают за 41,50 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,35−38,50, евро — 41,15−41,48 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,60−39,99 грн/евро.

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