Европейский Совет поддержал создание международного механизма для регистрации ущерба, нанесенного Россией в результате полномасштабного вторжения в Украину. Об этом говорится в заключении саммита лидеров ЕС.
ЕС поддержал создание международного механизма регистрации ущерба Украины, нанесенного РФ
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Европейский Союз продолжает поддерживать восстановление и реконструкцию Украины в координации с международными партнерами.
«В этом контексте Европейский Совет заявляет о полной поддержке ЕС создания международного механизма для регистрации ущерба, нанесенного Россией», — говорится в документе.
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Также отмечается, что вместе с партнерами Евросоюз продолжит активизировать работу по использованию замороженных активов России для восстановления Украины и с целью возмещения ущерба в соответствии с законодательством ЕС и международным правом.
Источник: Минфин
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