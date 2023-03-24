Саммит ЕС поддержал ограничение цен на российскую нефть и ужесточение санкций

Лидеры стран Евросоюза согласились продолжать ужесточать санкции против России, в том числе путем ограничения цен на нефть. Об этом сообщает пресс-служба Европейского Совета.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Отмечается, что Европейский Союз остается приверженным сохранению и увеличению коллективного давления на Россию, в том числе путем возможных дальнейших ограничительных мер, и продолжению работы по ограничению цены на нефть вместе с партнерами.

«Европейский Совет подчеркивает важность и безотлагательность активизации усилий для обеспечения эффективной имплементации санкций на европейском и национальном уровнях и твердо обязуется эффективно предотвращать и противодействовать их обходу в третьих странах и со стороны третьих стран», — говорится в сообщении.

Читайте также: G7 отложила просмотр предельной цены на российскую нефть — Bloomberg

Кроме того, Европейский совет предлагает Совету Е С и Европейской комиссии усилить необходимые инструменты правоприменения и разработать вместе с государствами-членами полностью скоординированный подход в этих целях.

«Европейский Союз усилит свою работу с партнерами с целью противодействия ложным российским нарративам и дезинформации о войне», — отмечается в заключении.

Саммит ЕС также поддержал общую закупку боеприпасов для Украины и допустил передачу ракет. Кроме того, поддержаны усилия Украины по вступлению в Евросоюз.