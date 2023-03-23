Заробитчане за 2022 год перечислили в Украину почти $13 миллиардов

За прошлый год работники перечислили в Украину почти $13 млрд, что на $1 млрд, или на 7% меньше, чем в 2021 году. Об этом сообщает Forbes.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Объемы частных денежных переводов

Работники перевели в Украину:

в 2019 году — $11,9 млрд,

в 2020 году — почти $12 млрд,

в 2021 году — более $14 млрд,

в 2022 году — почти $13 млрд.

С началом 2023 года тренд по сокращению продолжился. Объем частных денежных переводов в январе 2023 года по сравнению с январем прошлого года уменьшился на 14,4% и составил $967 млн.

Сокращение поступлений от мигрантов произошло как по официальным, так и по неформальным каналам.

В январе 2023 года украинцы прислали официальными каналами на 19,9% переводов меньше, чем в январе прошлого года. Неформальные каналы просели не так ощутимо — на 8,6% меньше.

Читайте также: Украинские беженцы должны подать декларацию о доходах за 2022 год до 1 мая — Южанина

Причины сокращения переводов

Главной причиной сокращения переводов является то, что с началом полномасштабной войны с Россией часть мужчин-заробитчан вернулись в Украину для ее защиты.

По данным Государственной пограничной службы, за первый месяц войны в Украину вернулись 400 000 человек, из которых 75−80% составляли мужчины.

Из-за введенных ограничений на пересечение границы для мужчин вернувшиеся уже не смогли вернуться к предыдущим местам работы за границей.

Кроме того, не смогли вернуться за границу на работу и сезонные работники.