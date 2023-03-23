Новая почта инвестирует 10 миллионов евро в развитие бизнеса в 30 странах Европы

Новая почта инвестирует 10 млн. евро в развитие в странах Европы к 2025 году, планируя открыть 200 отделений в 30 странах. Об этом сообщил совладелец Новой почты Владимир Поперешнюк агентству «Интерфакс-Украина» на открытии первого грузового отделения в Литве.

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«Будет инвестировано 10 млн евро. Всего мы планируем открыть 200 отделений в 30 странах», — сказал он, уточнив, что в развитие сети в Польше компания уже вложила 1 млн евро.

По словам Поперешнюка, в ближайшее время в Литве будут открыты по меньшей мере три отделения, а также по одному в Риге и Таллинне. Все зависит от количества клиентов и отправлений.

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Он также отметил, что в Германии в течение трех месяцев будет открыто отделение в 12 городах.

«Первое появится в Берлине в начале мая. Работа там же активно продолжается», — уточнил совладелец Новой почты.

В 2022 году Новая почта доставила 315 млн посылок. При этом финансовые результаты за прошлый год компания не разглашает.