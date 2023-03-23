В Киеве возобновят работу станции метро «Гидропарк»

В Киеве с 1 апреля снова заработает станция метро «Гидропарк», но откроются не все вестибюли, а только № 1. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram .

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«С 1 апреля возобновляем работу станции метро „Гидропарк“ для пассажиров. Будет работать пока вестибюль № 1», — рассказал Кличко.

При этом он уточнил, что поезда по-прежнему будут проезжать мимо станции «Днепр».

Закрытие во время воздушных тревог

Мэр отметил, что «Гидропарк» будут закрывать во время воздушных тревог, поскольку станция расположена на наземной части метрополитена.

«Укрытиями для населения только подземные станции. А поезда во время тревог не курсируют по наземным участкам для безопасности пассажиров», — добавил он.

Движение поездов по «красной» ветке подземки во время воздушных тревог будет осуществляться от станции «Академгородок» до станции «Арсенальная».

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что с 26 марта общественный транспорт Киева будет работать на час дольше.