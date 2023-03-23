Розничные цены на дизельное горючее и автогаз в Украине 23 марта 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Бензин подорожал. Об этом говорится в данных мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Цены на АЗС: Бензин подорожал, дизель и автогаз дешевеют
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 47,27 гривны за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо — 48,02 гривны за литр (-0,05 гривен), на автогаз — 22, 09 гривен за литр (-0,05 гривны).
Источник: Минфин
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