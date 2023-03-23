Минфин возобновляет среднесрочное бюджетное планирование

Министерство финансов решило возобновить среднесрочное бюджетное планирование. Об этом заявил первый заместитель министра финансов Денис Улютин, сообщает пресс-служба Минфина.

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По его словам, благодаря поддержке международных партнеров система управления государственными финансами достаточно устойчива даже в условиях войны. Поэтому одной из основных задач является максимально возможное возобновление тех процессов и процедур в сфере управления госфинансами, которые были приостановлены с началом войны.

«Мы возобновляем среднесрочное бюджетное планирование. Уже в этом году планируем добавить к проекту бюджета на 2024 год трехлетний прогноз основных бюджетных показателей. В следующем году — возобновить цикл полноценного среднесрочного бюджетного планирования с подготовкой Бюджетной декларации на 2025−2027 годы, содержащие цели государственной их достижения, приоритеты восстановления и соответствующее распределение ресурсов», — заявил Улютин.

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Он добавил, что еще одним важным направлением в контексте эффективного использования ресурсов является улучшение управления государственными инвестициями.

«Потребность средств для восстановления колоссальна — более $300 млрд по оценкам Всемирного банка. Мы ожидаем, что большая часть финансирования, как минимум на первых этапах, будет осуществляться через различные формы государственных инвестиций — капитальные расходы бюджета, государственные гарантии, ГЧП», — уточнил замминистра.

Поэтому важно, по его словам, обеспечить унификацию подходов к отбору проектов, определить четкую рамку проектов восстановления и усилить контролирующую роль Минфина на всех этапах инвестиционного цикла.