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23 марта 2023, 14:50 Читати українською

Доля Apple и Microsoft в индексе S&P 500 выросла до исторического уровня

Совокупная доля акций Apple и Microsoft в американском фондовом индексе широкого рынка S&P 500 стала наибольшей за последние 45 лет.

Совокупная доля акций Apple и Microsoft в американском фондовом индексе широкого рынка S&P 500 стала наибольшей за последние 45 лет.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахСогласно данным брокерской компании Strategas Securities, на совокупную долю Apple и Microsoft в настоящее время приходится 13,3% в расчете индекса S&P 500, где производитель iPhone имеет 7,11%, а производитель программного обеспечения и облачных вычислений — 6,14%.
Фото: wsj.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Согласно данным брокерской компании Strategas Securities, на совокупную долю Apple и Microsoft в настоящее время приходится 13,3% в расчете индекса S&P 500, где производитель iPhone имеет 7,11%, а производитель программного обеспечения и облачных вычислений — 6,14%.

Рыночная капитализация обеих компаний превышает $2 трлн, свидетельствуют данные торгов биржи NASDAQ на 23 марта.

В последний раз самый большой совокупный вес в индексе имели акции IBM и AT&T в 1978 году, пишет Wall Street Journal со ссылкой на слова старшего аналитика S&P Dow Jones Indices Говарда Сильверблатта.

На фоне кризиса в американской финансовой системе акции крупных технологических компаний стали новым убежищем для розничных инвесторов на рынке. Это привело к росту бумаг IT-гигантов: с начала 2023 года бумаги Apple выросли более чем на 21%, акции Microsoft — на 13,5%.

Еще одним фактором поддержки для бумаг технологических компаний является резкое снижение доходности облигаций, а также замедление ужесточения монетарной политики ФРС США после банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что ФРС США по итогам двухдневного заседания 21−22 марта повысила ставку на 25 б.п — с 4,5−4,75% до 4,75−5% годовых. По итогам заседания регулятор дал понять, что цикл повышения ставок еще не завершен, несмотря на риск углубления банковского кризиса, потрясшего мировые рынки.

«Хотя для многих инвесторов это прозвучит как комментарий из „Сумеречной зоны“, технологические акции стали новой защитной позицией, а крупные технологические компании — основным бенефициаром сложившейся динамики», — цитирует Business Insider аналитика Wedbush Дэн Айвз.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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