Доля Apple и Microsoft в индексе S&P 500 выросла до исторического уровня

Согласно данным брокерской компании Strategas Securities, на совокупную долю Apple и Microsoft в настоящее время приходится 13,3% в расчете индекса S&P 500, где производитель iPhone имеет 7,11%, а производитель программного обеспечения и облачных вычислений — 6,14%.

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В последний раз самый большой совокупный вес в индексе имели акции IBM и AT&T в 1978 году, пишет Wall Street Journal со ссылкой на слова старшего аналитика S&P Dow Jones Indices Говарда Сильверблатта.

На фоне кризиса в американской финансовой системе акции крупных технологических компаний стали новым убежищем для розничных инвесторов на рынке. Это привело к росту бумаг IT-гигантов: с начала 2023 года бумаги Apple выросли более чем на 21%, акции Microsoft — на 13,5%. Читайте: ФРС не заметила кризиса в банках: видят ли его предвестники в Украине аналитики и читатели