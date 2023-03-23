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23 марта 2023, 14:09 Читати українською

В «Дие» запустили бета-тест отмены шеринга авто

Министерство цифровой трансформации доработало услугу шеринга автомобиля в «Дие» и запускает бета-тестирование услуги отмены надлежащего пользователя. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Министерство цифровой трансформации доработало услугу шеринга автомобиля в «Дие» и запускает бета-тестирование услуги отмены надлежащего пользователя.
Фото: hotline.finance

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«Раньше вы делились своим техпаспортом с другим человеком, теперь сможете отменить шеринг — если больше не актуально или хотите поделиться автомобилем с другим человеком», — рассказал он.

Бета-тестирование

В бета-тестировании должны участвовать сразу два человека: владелец авто и водитель, которому шерят авто. Обоим нужно иметь «Дия.Подпись» и уже пошереный автомобиль. После тестирования нужно будет написать свой отзыв.

«Шеринг авто — очень удобная услуга. Вы можете дать право управлять автомобилем другому человеку из любого уголка мира. Во время войны это особенно актуальная потребность», — заявил Федоров.

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По словам Федорова, за полгода более 103 тысяч человек поделились своими автомобилями.

«Больше не нужно думать, как передать физический техпаспорт родственникам или близким. К тому же теперь удобно будет отменить совместное пользование автомобилем», — добавил министр.

Регистрация

Зарегистрироваться на бета-тест можно в сапоге.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
23 марта 2023, 14:24
#
Звісно що за оплату. Скільки?
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