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23 марта 2023, 8:44 Читати українською

Минэкономики планирует расширить программу «Доступные кредиты 5-7-9%»

Минэкономики работает над расширением программы «Доступные кредиты 5−7−9%», в частности, предполагается добавить сектора, которые могут воспользоваться программой с пониженной ставкой. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

Минэкономики работает над расширением программы «Доступные кредиты 5−7-9%», в частности, предполагается добавить сектора, которые могут воспользоваться программой с пониженной ставкой.
Фото: me.gov.ua

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Программа «Доступные кредиты 5−7−9%»

«Наша задача на этот год — сосредоточиться на переговорах с партнерами на поддержке украинского бизнеса и покрытии дефицита бюджета. Минэкономики сосредоточено на развитии перерабатывающей отрасли, интеграции на рынки ЕС, обновлении соглашений с Канадой, ОАЭ, выходе на рынки Африки, вопросах налоговой политики. Отдельный вопрос — дерегулирование. Мы поддерживаем открытый диалог с бизнесом, чтобы лучше понять их потребности в этой сфере. Также мы работаем над экономической стратегией обновления Украины, большой частью которой является работа украинского бизнеса», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

В частности, Минэкономики работает над расширением программы доступного кредитования «5−7−9», предполагается добавить сектора, которые могут воспользоваться программой по сниженной учетной ставке, получить гарантии от государства.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
23 марта 2023, 9:26
#
Бла-бла-бла. Без конкретики.
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