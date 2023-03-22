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22 марта 2023, 19:34 Читати українською

Суд арестовал активы российского олигарха на 20 миллионов гривен

Суд наложил арест на активы предприятия бенефициарным владельцем которого является российский олигарх. Стоимость арестованного имущества составляет 20 млн. грн. Об этом Офис генерального прокурора сообщает в Telegram.

Суд наложил арест на активы предприятия бенефициарным владельцем которого является российский олигарх.
Фото: slovoidilo.ua

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«По ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора судом наложен арест на активы предприятия бенефициарным собственником которого является российский олигарх — акционер и член совета директоров российской компании, входящий в состав корпорации «Ростех», — говорится в сообщении.

По данным следствия, должностные лица общества с ограниченной ответственностью «ВСМПО Титан Украина» совершали действия направленные на сокрытие находившихся на его балансе активов путем заключения «фиктивных» договоров купли-продажи с одним из частных предприятий.

ООО «ВСМПО Титан Украина» получило в аренду от этого предприятия якобы реализуемое имущество, которое в дальнейшем использовалось в производственной деятельности компании.

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины в отношении бенефициарного собственника предусмотрены ограничительные меры.

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Кто этот российский олигарх

В прокуратуре не называют имя российского олигарха, но, по данным mind.ua, речь идет о российском олигархе Михаиле Шелкове. Ранее конфискованные активы Шелкова перешли в управление Фонда государственных имуществ с целью их дальнейшей приватизации или аренды.

Среди конфискованных активов 100% ООО «ВСМПО Титан Украина», 100% ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат», 100% ООО «Тай-Минералс», 100% ООО «Инвестагро"‎.

Шелков занимает 59-е место в российском списке Forbes, его состояние оценивается в $1,5 млрд. Он является основным бенефициаром и заместителем председателя совета директоров «ВСМПО-Ависма». Это один из крупнейших в мире поставщиков титана, который необходим в авиастроении и космической отрасли.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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