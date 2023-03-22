Восстановление экономики Украины после вторжения России обойдется в $411 млрд, что в 2,6 раза превышает ожидаемый ВВП Украины в 2022 году. Об этом идет речь в новом исследовании Всемирного банка, пишет finance.yahoo.
На восстановление экономики Украины нужно $411 миллиардов — Всемирный банк
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Восстановление экономики
Сумма резко возросла по сравнению с оценкой в $349 млрд, опубликованной в сентябре прошлого года.
По данным экспресс-оценки потребностей, Украине понадобится $14 млрд для критических и приоритетных инвестиций в реконструкцию и восстановление в 2023 году, что потребует $11 млрд финансирования сверх того, что предусмотрено в бюджете Украины на 2023 год.
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Около 22% потребностей приходится на транспорт, на жилье — 17%, энергетику — 11% и сельское хозяйство — 7%.
Наибольший пропорциональный рост произошел в энергетике, где ущерб более чем в пять раз превысил уровень июня 2022 года, сообщает Всемирный банк.
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