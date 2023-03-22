За год войны РФ нанесла ущерб инфраструктуре Украины почти на $144 миллиарда — KSE Institute

По состоянию на февраль 2023 года общая сумма ущерба, причиненная инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения РФ, увеличилась еще на $6 млрд и составляет $143,8 млрд (по стоимости замещения). Об этом сообщает пресс-служба KSE Institute.

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По оценке экспертов проекта KSE «Россия заплатит» продолжают расти убытки таких сфер как инфраструктура, образование, энергетика, транспорт, торговля и здравоохранение.

Жилищный фонд

Сумма ущерба от разрушений жилищного фонда на уровне $53,6 млрд. В общей сложности повреждено или разрушено более 150 тысяч жилых домов, среди которых частные, многоквартирные дома и общежития.

Инфраструктура

На втором месте по сумме нанесенного ущерба — сфера инфраструктуры. По итогам года полномасштабной войны ущерб этой сфере оценивается в $36,2 млрд.

В течение этого времени в результате войны было разрушено или повреждено более 25 тысяч километров дорог государственного и местного значения и 344 моста и мостовых перехода.

По данным Минразвития общин и инфраструктуры, за 2022 год на дорогах государственного значения был восстановлен проезд через 78 мостов. Больше всего восстановлено в Киевской (20 из 24 объектов) и Черниговской (20 из 27 объектов) областях. В 2023 году восстановлен проезд по 2 мостовым переходам в Николаевской и Харьковской областях.

Ущерб лесам и образовательным заведениям

В новых расчетах впервые добавлена сумма ущерба нанесенная лесам Украины, которая по итогам первого года полномасштабной войны составляет $4,5 млрд.

Из-за войны, начатой Россией, продолжаются повреждения и разрушения образовательных учреждений — таких сейчас 3170. Среди них почти 1500 учреждений среднего образования, 909 — дошкольного, 528 — высшего. По состоянию на конец февраля 2023 года на $300 млн по сравнению с декабрьскими расчетами выросли убытки сферы образования — до $8,9 млрд.

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Энергетика

Возросли также убытки, нанесенные энергетике Украины, сумма которых составляет $8,1 млрд. Увеличение оценки потерь произошло по ранее нанесенному ущербу ядерной энергетике, а также в связи с обновлением расчетов о повреждении объектов по транспортировке природного газа.

Агропромышленный комплекс и транспорт

Еще на $2,1 млрд выросла сумма прямых потерь, причиненная агропромышленному комплексу и земельным ресурсам. В настоящее время оценка убытков этой сферы составляет $8,7 млрд.

К концу февраля 2023 года существенно возросло также количество поврежденного и разрушенного транспорта. По сравнению с расчетами на конец 2022 года количество таких авто выросло на 28,5 тысячи. Всего в результате войны разрушены или повреждены 223,4 тысячи автомобилей на $3,1 млрд.

Сфера торговли и здравоохранения

Возросли также прямые издержки сфер торговли и здравоохранения. По расчетам экспертов проекта на конец зимы 2023 года сумма ущерба, нанесенная торговле выросла до $2.6 млрд. А медицинской отрасли нанесены разрушения инфраструктуры еще на $100 млн, поэтому общий прямый ущерб этой сферы оценивается в $1.8 млрд.

Промышленность и предприятия

В то же время, в последних подсчетах эксперты проекта KSE «Россия заплатит» снизили оценку убытков промышленности и предприятий с $13 млрд по состоянию на декабрь 2022 года до $11,3 млрд на конец февраля 2023-го.

Уменьшение произошло из-за переоценки статуса предприятий после поступления обновленной информации о результатах повреждений активов после обстрелов. Отдельные предприятия были переклассифицированы и впоследствии войдут в расчеты потерь других секторов экономики.