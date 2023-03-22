В Киеве общественный транспорт будет работать на час дольше

С 26 марта общественный транспорт столицы будет работать на час дольше. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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«С 26 марта в столице будет сокращен комендантский час. Она продлится с нуля часов до пяти утра ежесуточно. Изменения будут внесены и в работу общественного транспорта: он продлит работу на один час», — отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Как будет работать транспорт

наземный транспорт будет работать с 05:30 до 23:30;

метрополитен будет работать с 06:00 до 23:00;

фуникулер будет работать с 07:00 до 22:00.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко подписал приказ об изменении комендантского часа в Киеве с 26 марта 2023 года. Он будет действовать с 00:00 до 05:00 каждый день.