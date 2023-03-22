ДТЭК оценил потери от российских атак на электростанции. Сумма ущерба почти 6 миллиардов

Россия за последние полгода 29 раз атаковала тепловые электростанции ДТЭК Энерго, на них повреждено более тысячи единиц различного оборудования. Компания оценивает нанесенный ущерб почти в 6 млрд грн. Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК .

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«Прямые потери от повреждения и разрушения оборудования генерирующих объектов компании приближаются к 6 млрд грн», — сообщил ДТЭК.

Компания заявила, что приступила к плановым ремонтам энергоблоков, всего в 2023 году ей нужно отремонтировать 28 блоков ТЭС.

«С масштабными разрушениями входить в следующий отопительный сезон будет не легче, чем в текущий. Помочь в этом могла бы единая программа восстановления украинской энергетики, в частности, и тепловой генерации, которая консолидировала бы международную помощь, государственную поддержку, возможности для кредитования со стороны международных финансовых». институций", — сказал гендиректор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

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В 2022 году на теплоэлектростанциях ДТЭК отремонтировали 26 энергоблоков. Инвестиции в прошлогоднюю кампанию составили около 2,2 млрд грн.