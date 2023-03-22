Россия планирует изменить налогообложение нефтяных компаний, чтобы увеличить доходы

Россия планирует увеличить государственные доходы за счет увеличения доли продаж сырой нефти, превышающей предельную цену, установленную «Большой семеркой» (G7). Об этом сообщает Financial Times.

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С апреля РФ перейдет на индикатор, привязанный к Brent, международному стандарту сырой нефти для расчета налогов на экспорт нефти. За счет уменьшения рыночной скидки на российскую нефть Москва ожидает получить дополнительные 600 млрд рублей ($8 млрд) ежегодного дохода.

После того как в декабре страны G7 установили предельную цену для российской нефти на уровне $60 за баррель, большинство российских сортов нефти в этом месяце превышали этот предел.

Данные индийской таможни также свидетельствуют о том, что переработчики страны платят более высокие цены.

Urals продается на $40 за баррель ниже цены Brent, в основном из-за того, что ЕС запретил морской импорт.

Несмотря на санкции Запада, таможенные данные свидетельствуют о том, что российские производители нефти смогли обеспечить более высокие цены, по крайней мере, на часть своего экспорта.

Ценовые аномалии имеют последствия для московских налоговых вычетов. По данным таможни, средняя цена после введения эмбарго на все экспортируемые в декабре смеси российской нефти была близка к $74 за баррель. Это всего на $10 ниже цены на нефть марки Brent за тот же период и гораздо выше предела $60.

Но цена Urals, указанная ценовым агентством Argus, являющимся основным ориентиром в России для расчета налогов, в среднем за тот же месяц составила всего $43.

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По словам Argus, разногласие связано с тем, что цена, оплачиваемая такими странами, как Индия, включает стоимость доставки и страховки. Они резко возросли, поскольку Россия перенаправила объемы, преимущественно поставляемые из Балтийского моря, в Европу, а западные санкции ограничили доступ к танкерам.

Другой индекс, введенный ценовым агентством Platts в январе, показывает, что цена на поставляемую на западное побережье Индии российскую нефть на $16−20 выше обычной оценки Urals.

Максимальный дисконт Urals к Brent в соответствии с новой налоговой системой составит $34 за баррель, а в июле уменьшится до $25.