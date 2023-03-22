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22 марта 2023, 14:17 Читати українською

Central Banking Awards: Центробанки Украины и Польши стали победителями в номинации Currency Manager

Нацбанк Украины вместе с Нацбанком Польши стали победителями международной премии Central Banking Awards в номинации Currency Manager. Награду в этой номинации преимущественно получают центробанки за достижения в управлении наличным оборотом. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк Украины вместе с Нацбанком Польши стали победителями международной премии Central Banking Awards в номинации Currency Manager.

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Судейская коллегия Central Banking Awards оценила совместные усилия украинского и польского центробанков по разработке механизма экстренного обмена наличной гривны на местную валюту для украинских граждан, вынужденных покинуть свои дома и спасаться от войны за рубежом.

За месяц с начала полномасштабного вторжения Национальному банку Украины совместно с Национальным банком Польши удалось запустить обмен наличной гривны на злобе в Польше.

«Это было первое подобное соглашение между НБУ и иностранным центробанком», — сказал первый замглавы НБУ Сергей Николайчук.

После заключения соглашения между Национальными банками Украины и Польши, благодаря значительному вниманию институтов ЕС к существующей проблеме, Совет Е С рекомендовал государствам-членам ЕС ввести национальный механизм для содействия обмену банкнот украинской гривны на местные валюты.

Как следствие, Национальному банку Украины постепенно удалось заключить еще девять соглашений и запустить обмен наличной гривны в Германии, Швеции, Швейцарии, Литве, Нидерландах, Бельгии, Латвии, Италии и Мальте.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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