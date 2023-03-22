Курс валют на 22 марта: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В среду, 22 марта, курс доллара на наличном рынке подешевел на 15 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро в покупке и продаже вырос на 5 копеек.

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В обменниках доллар подешевел на 10 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже. Курс евро снизился на 3 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,30−38,85 грн. Евро покупают за 40,60 грн, а продают за 41,30 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,45−38,61, евро — 41,02−41,23 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,36−39,75 грн/евро.

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