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22 марта 2023, 12:22 Читати українською

Спрос на фриланс среди украинцев вырос на 84% — исследование

В первые месяцы 2023 года спрос на фрилансеров из Украины вырос на 84% против прошлого года. Об этом говорится в исследовании Freelancehunt.

В первые месяцы 2023 года спрос на фрилансеров из Украины вырос на 84% против прошлого года.
Фото: work.ua

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«Сейчас мы можем говорить о стремительном росте регистраций фрилансеров на сервисе, которые в поисках работы приходят на Freelancehunt. Считаю важным отметить, что мы подходим к отметке в 20 000 зарегистрированных новых специалистов в месяц. Начало года ознаменовалось очередными пиками, которые были даже выше роста в первые месяцы войны», — отмечает руководитель компании Freelancehunt Валентин Зюзин.

Что влияет на рынок

Следует отметить ключевые факторы, влияющие на развитие рынка фриланса в Украине и увеличение числа специалистов:

  • Большинство пользователей платформ рассматривают фриланс как постоянное и единственное место работы. В Европе и США этот показатель доходит до 70%. В Украине в 2021 году, по данным платформы Freelancehunt, он составил 56%.

  • На фрилансе работают квалифицированные специалисты. Обычно это люди 24−45 лет, с опытом 2−5 лет. 80% из них имеют высшее образование.

  • Это возможность для специалистов зарабатывать больше, чем в офисе на постоянной работе.

  • Основной спрос на услуги фрилансеров создает малый бизнес. Так, в США 70% предпринимателей сотрудничали с удаленными специалистами, 81% из них планируют в дальнейшем нанимать фрилансеров, а 83% соглашаются, что фрилансеры очень помогли развитию бизнеса.

  • ИТ, дизайн, маркетинг — самые популярные категории, на которые спрос среди бизнеса. Именно эти направления динамично развиваются в мире технологий.

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«Учитывая войну, экономический кризис, коронавирус и другие факторы, можно смело говорить о резком росте популярности фриланса. В ближайшие годы наша страна может стать лидером в Европе по количеству фрилансеров, а доля самозанятых среди трудоспособного населения может достигать 15−20%. В прошлом году в США этот показатель равнялся 39%, поэтому украинскому рынку есть куда расти. Но самое главное, что для этого есть все возможности», — говорится в сообщении сервиса.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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mlp711141
mlp711141
22 марта 2023, 12:40
#
Жаль, что нельзя быть фрилансером и налоговым резидентом в стане пребывания…
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