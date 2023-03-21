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21 марта 2023, 19:26 Читати українською

Молдова снова начнет покупать российский газ

Молдова в марте снова начнет закупать газ у Газпрома. Об этом заявил глава АО «Молдовагаз» Вадим Чебан, сообщает NewsMaker.

Молдова в марте снова начнет закупать газ у Газпрома.
Фото: slovoidilo.ua

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Он отметил, что в связи с потеплением потребление газа в Приднестровье сократилось, и теперь Moldovagaz до конца марта может закупить для своих потребителей на правом берегу Днестра около 0,7−0,8 млн кубометров газа.

Чебан отметил, что цены на газ у российской компании «Газпром» и у молдавской компании Energocom практически одинаковы, в связи с чем у «Молдовагаз» решили закупить часть газа у концерна РФ.

В результате около 0,7−0,8 млн кубометров газа в день правому берегу Молдовы обеспечит Газпром, а еще 1,3−1,5 млн кубометров в день Moldovagaz закупит у Energocom.

По словам Чебана, это временное решение до конца марта, а на апрель решения еще нет, потому что оно зависит от разных факторов.

По его прогнозам, цена на российский газ для Молдовы в апреле составит $680−700 за тысячу кубометров.

Читайте также: Цены на газ в Европе упали до минимума

Напомним

P октября 2022 года Газпром сократил поставки газа в Молдову до 5,7 млн кубометров в сутки. Это менее 50% объема, необходимого стране в зимний период.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 12

+
0
Rubi0
Rubi0
21 марта 2023, 19:31
#
Украинцев должно волновать «где газ по 50$» от Яценюка?
+
0
locustsucol
locustsucol
21 марта 2023, 19:49
#
Ви переплутали його з тимошенко.
+
0
youknow
youknow
21 марта 2023, 21:27
#
Та це ж переплутанець з рф))) він ще навчається, тільки входить в тему))
+
+15
zig4free
zig4free
21 марта 2023, 19:41
#
Как? Газ через Украину идет — н@ *** !
+
+25
zig4free
zig4free
21 марта 2023, 19:46
#
Какого *** :?

Рашня бомбит Украину — и в тоже время продает всем газ через Украину!!! Да уже скоро найдется большая группа людей — которая *** этот газопровод раздолбает и будет, что уже будет!!!
+
+15
zig4free
zig4free
21 марта 2023, 20:16
#
Издевательство над Украинцами!!! Наглое циничное и непростительное!!!

Требую Президента Украина публично ответить на подобное событие!!!
+
+27
zig4free
zig4free
21 марта 2023, 20:21
#
Мне кто-то объяснит почему Украина участвует в коммерческих сделках поддерживающих экономику страны напавшую на Украины?

Я что в сказку попал? Причем в какую-то xyевую…
+
+15
zig4free
zig4free
21 марта 2023, 20:23
#
У меня над головой ракеты летают — хз упадут в мой дом или нет — но моя страна спонсирует и продолжает спонсировать страну которая эти ракеты запускает… возможно я живу в аду....? в особо извращенной форме?
+
0
zig4free
zig4free
21 марта 2023, 20:37
#
Кто сейчас Украиной управляет?

Позор!
+
0
zig4free
zig4free
21 марта 2023, 20:40
#
Украина — пешка в очередной энергетической войне… печально…
+
0
zig4free
zig4free
21 марта 2023, 20:42
#
Смысл во всех этих конституциях и т. п. — на законы все чхали и ложили кучку… надо кучку народу положить, те кто по умнее и хотят дольше пожить съехали… мда у.ж
+
0
youknow
youknow
21 марта 2023, 21:29
#
Ох і набігло туземців з рфії…жах
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