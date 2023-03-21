Молдова снова начнет покупать российский газ

Молдова в марте снова начнет закупать газ у Газпрома. Об этом заявил глава АО «Молдовагаз» Вадим Чебан, сообщает NewsMaker.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Он отметил, что в связи с потеплением потребление газа в Приднестровье сократилось, и теперь Moldovagaz до конца марта может закупить для своих потребителей на правом берегу Днестра около 0,7−0,8 млн кубометров газа.

Чебан отметил, что цены на газ у российской компании «Газпром» и у молдавской компании Energocom практически одинаковы, в связи с чем у «Молдовагаз» решили закупить часть газа у концерна РФ.

В результате около 0,7−0,8 млн кубометров газа в день правому берегу Молдовы обеспечит Газпром, а еще 1,3−1,5 млн кубометров в день Moldovagaz закупит у Energocom.

По словам Чебана, это временное решение до конца марта, а на апрель решения еще нет, потому что оно зависит от разных факторов.

По его прогнозам, цена на российский газ для Молдовы в апреле составит $680−700 за тысячу кубометров.

Читайте также: Цены на газ в Европе упали до минимума

Напомним

P октября 2022 года Газпром сократил поставки газа в Молдову до 5,7 млн кубометров в сутки. Это менее 50% объема, необходимого стране в зимний период.