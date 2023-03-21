Молдова в марте снова начнет закупать газ у Газпрома. Об этом заявил глава АО «Молдовагаз» Вадим Чебан, сообщает NewsMaker.
Молдова снова начнет покупать российский газ
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Он отметил, что в связи с потеплением потребление газа в Приднестровье сократилось, и теперь Moldovagaz до конца марта может закупить для своих потребителей на правом берегу Днестра около 0,7−0,8 млн кубометров газа.
Чебан отметил, что цены на газ у российской компании «Газпром» и у молдавской компании Energocom практически одинаковы, в связи с чем у «Молдовагаз» решили закупить часть газа у концерна РФ.
В результате около 0,7−0,8 млн кубометров газа в день правому берегу Молдовы обеспечит Газпром, а еще 1,3−1,5 млн кубометров в день Moldovagaz закупит у Energocom.
По словам Чебана, это временное решение до конца марта, а на апрель решения еще нет, потому что оно зависит от разных факторов.
По его прогнозам, цена на российский газ для Молдовы в апреле составит $680−700 за тысячу кубометров.
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Напомним
P октября 2022 года Газпром сократил поставки газа в Молдову до 5,7 млн кубометров в сутки. Это менее 50% объема, необходимого стране в зимний период.
Комментарии - 12
Рашня бомбит Украину — и в тоже время продает всем газ через Украину!!! Да уже скоро найдется большая группа людей — которая *** этот газопровод раздолбает и будет, что уже будет!!!
Требую Президента Украина публично ответить на подобное событие!!!
Я что в сказку попал? Причем в какую-то xyевую…
Позор!