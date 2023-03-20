Goldman Sachs прогнозирует сохранение ставки ФРС на прежнем уровне

Экономист Goldman Sachs Group Дэвид Мерикл прогнозирует, что Федеральная резервная система США не станет повышать ключевую процентную ставку на заседании, которое завершится в 22 марта.

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Что говорят в Goldman Sachs

«Регулятор принял активные меры для защиты финансовой системы, но рынок пока не до конца уверен, что этих усилий будет достаточно», — написал он в записке для клиентов.

Мерикл отметил, что одно повышение ставки на четверть процентного пункта едва ли окажет решающее влияние на инфляцию, и добавил, что в случае необходимости Федрезерв может быстро вернуться к подъему ставок.

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Goldman по-прежнему ожидает, что ФРС повысит ставку на 25 базисных пунктов в мае, июне и июле.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в Goldman Sachs ожидают, что Федеральная резервная система США повысит процентные ставки еще трижды в этом году на четверть процентного пункта каждый раз, после того, как данные на этой неделе указали на устойчивую инфляцию и устойчивость на рынке труда.