Moody’s изменил долгосрочный прогноз для UBS на негативный

Рейтинговое агентство Moody’s изменило прогнозы по долгосрочным депозитным и приоритетным необеспеченным рейтингам швейцарского банка UBS со стабильных на негативные, говорится в сообщении агентства.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Прогноз Moody’s

Moody’s изменило прогноз после того, как UBS и Credit Suisse объявили о слиянии: UBS выкупит Credit Suisse, расплатившись своими акциями. Решение об изменении рейтинга принято, с одной стороны, с учетом выгодных финансовых условий сделки с точки зрения ликвидности и капитала, а также долгосрочного потенциала для расширения франшизы, и, с другой стороны, сложности, масштаба и продолжительности предстоящей интеграции, написало Moody’s.

Агентство отметило «значительные финансовые, культурные и связанные со франшизой интеграционные трудности» UBS в связи со сделкой.

Банку сейчас необходимо удержать ключевых сотрудников Credit Suisse на время осуществления сделки, минимизировать потерю дублирующихся клиентов в швейцарском банковском бизнесе и подразделении по управлению активами, а также справиться с необходимостью объединения двух культур различных организаций, отметило Moody’s.

Читайте: Котировки UBS рекордно обвалились после поглощения Credit Suisse

Напомним

20 марта аналогичное решение об изменении прогноза со стабильного на негативный приняло рейтинговое агентство S&P Global Ratings.

UBS и Credit Suisse 19 марта объявили, что UBS выкупит своего испытывающего проблемы конкурента за 3 млрд швейцарских франков ($3,2 млрд, оценка Credit Suisse в рамках сделки). Объявленная оценка оказалась меньше половины рыночной стоимости Credit Suisse на закрытии биржи в 17 марта — 7,4 млрд швейцарских франков, или почти $8 млрд.