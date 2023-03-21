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21 марта 2023, 16:32 Читати українською

Украинцев предупредили: продукты перед Пасхой подорожают на 15%

В Украине ожидается подорожание мяса, молочной продукции и яиц перед празднованием Пасхи, которая в этом году выпадает на 9 (у христиан западного обряда) и 16 апреля (у христиан восточного обряда). Об этом говорится в телепрограмме «Завтрак с 1+1».

В Украине ожидается подорожание мяса, молочной продукции и яиц перед празднованием Пасхи, которая в этом году выпадает на 9 (у христиан западного обряда) и 16 апреля (у христиан восточного обряда).
Фото: slovoidilo.ua

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Удорожание продуктов

Украинцам советуют закупить традиционные для пасхального стола продукты — мясо, яйца, растительное масло, сметану и ранние овощи — наперед.

Вместе с тем, экономисты прогнозируют, что этой весной, в отличие от предыдущей, популярные продукты для праздничного стола не подорожают на 50 или 100 процентов, как было в 2021 и 2022 годах. Причина — боевые действия на территории Украины, которые и так подняли цены на максимум.

«Несомненно, я думаю, что у всех производителей продовольствия будет желание поднять цены. Но никто сегодня не будет платить 150 грн за десяток яиц или 200 грн/кг помидоров. Потому что нет таких денег у людей», — прокомментировал ситуацию экономист Олег Пензин.

По его словам, популярные в «пасхальный сезон» продукты поднимутся в цене в среднем на 10−15 процентов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
Три літри
Три літри
21 марта 2023, 16:38
#
В кращих традиціях жовтої преси
+
0
Виктор Григоренко
Виктор Григоренко
21 марта 2023, 16:58
#
Это вы серьезно? до дня дурака 10 дней
+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
21 марта 2023, 17:07
#
Зепродукти
+
+15
youknow
youknow
21 марта 2023, 17:43
#
О це так новини та ви генії) Ніби люди не знають що подорожчання традиційно відбуваються перед будь-якими святами.
Як щоб ви написали що подешевшає, тоді топ новина.
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