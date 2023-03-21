Украинцев предупредили: продукты перед Пасхой подорожают на 15%

В Украине ожидается подорожание мяса, молочной продукции и яиц перед празднованием Пасхи, которая в этом году выпадает на 9 (у христиан западного обряда) и 16 апреля (у христиан восточного обряда). Об этом говорится в телепрограмме «Завтрак с 1+1».

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Удорожание продуктов

Украинцам советуют закупить традиционные для пасхального стола продукты — мясо, яйца, растительное масло, сметану и ранние овощи — наперед.

Вместе с тем, экономисты прогнозируют, что этой весной, в отличие от предыдущей, популярные продукты для праздничного стола не подорожают на 50 или 100 процентов, как было в 2021 и 2022 годах. Причина — боевые действия на территории Украины, которые и так подняли цены на максимум.

«Несомненно, я думаю, что у всех производителей продовольствия будет желание поднять цены. Но никто сегодня не будет платить 150 грн за десяток яиц или 200 грн/кг помидоров. Потому что нет таких денег у людей», — прокомментировал ситуацию экономист Олег Пензин.

По его словам, популярные в «пасхальный сезон» продукты поднимутся в цене в среднем на 10−15 процентов.