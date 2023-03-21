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21 марта 2023, 16:15 Читати українською

Число основанных россиянами в Турции компаний выросло на 670% за год

Число новых компаний с учредителями из России в Турции увеличилось на 670% в 2022 году в сравнении с 2021-м, показали подсчеты Фонда исследований экономической политики Турции (TEPAV).

Число новых компаний с учредителями из России в Турции увеличилось на 670% в 2022 году в сравнении с 2021-м, показали подсчеты Фонда исследований экономической политики Турции (TEPAV).►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиИсследованиеЕсли в 2021 году таких организаций было 177, то в 2022-м зарегистрировали уже 1363 юридических лица.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Исследование

Если в 2021 году таких организаций было 177, то в 2022-м зарегистрировали уже 1363 юридических лица. Россия оказалась на первом месте по этому показателю, на втором — Иран.

В общей сложности число компаний с иностранным капиталом в Турции увеличилось за год на 49,8%. Большинство компаний зарегистрировали в Стамбуле (61,9%), на втором месте — Анталья.

Россияне оказались и главными иностранными покупателями жилой недвижимости в Турции. Всего было продано 68 210 объектов, из них 16 312 купили россияне — 23,9%, выяснил TEPAV. Продажи недвижимости россиянам увеличились на 203,3% за год, украинцам — на 106,6%.

Наиболее популярными направлениями для покупки домов иностранцами стали Стамбул и Анталья, причем в Анталье продажи выросли на 76,5%, в Мерсине (крупный город на юге Турции) — на 71,7%. В целом продажи жилой недвижимости иностранцам увеличились в Турции в прошлом году на 15,1%.

Читайте: Турция прекратила транзит подсанкционных товаров в Россию — Reuters

Резкое увеличение числа зарегистрированных россиянами компаний отражает растущую привлекательность Турции в качестве направления для российских денег, считает Bloomberg.

Турция, будучи страной НАТО, не ввела санкций против России и не закрыла границы и воздушное пространство для россиян. Турция стала привлекательным направлением для инвесторов, которые ищут укрытия от санкций: это касается, в том числе состоятельных людей, которые пытаются избежать возможной заморозки активов, отметил Bloomberg.

Напомним

В январе Минфин США предупредил Турцию, ОАЭ и Оман о рисках потери доступа к американскому рынку в случае пренебрежения ограничениями против России.

В феврале США потребовали от Турции ограничить поток товаров в Россию, говорили источники Bloomberg.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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JWT
JWT
21 марта 2023, 16:41
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Після останніх подій, я б тричі задумався чи варто там якесь житло купувати.
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