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20 марта 2023, 18:27 Читати українською

Турция прекратила транзит подсанкционных товаров в Россию — Reuters

Турция в этом месяце приостановила транзит в Россию товаров, подпадающих под санкции Запада, пишет Reuters.

Турция в этом месяце приостановила транзит в Россию товаров, подпадающих под санкции Запада, пишет Reuters.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахСписок запрещенных товаровПравительство Турции передало компаниям список запрещенных иностранных товаров и поручило им не переправлять их в Россию с 1 марта, заявил глава Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четин Текделиоглу.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Список запрещенных товаров

Правительство Турции передало компаниям список запрещенных иностранных товаров и поручило им не переправлять их в Россию с 1 марта, заявил глава Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четин Текделиоглу.

«Любые товары из этого списка заблокированы для ввоза в Россию, независимо от того, из какой страны они происходят», — сказал он.

Официальный представитель Европейского союза сообщил агентству Reuters, что Анкара дала Европейской комиссии устные заверения в том, что с 1 марта товары не будут переправляться в Россию, если на них распространяются санкции и экспортный контроль ЕС, США или Великобритании.

«Был список ограничений на реэкспорт из зон свободной торговли в Россию с марта, и было дано указание», — добавил Текделиоглу.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Турция предупредила о закрытии аэропортов для российских и белорусских авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты американского производства Boeing.

Турция принципиально выступает против санкций, но заявляет, что через страну их не удастся обойти, и что никакая поставляемая продукция не может быть использована российскими военными.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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