Михаила Федорова назначили на новую должность. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в парламенте.

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Что известно

Федоров останется министром цифровой трансформации и станет вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий.

За назначение Федорова было отдано 311 голосов.

Напомним

20 марта Верховная Рада проголосовала за отставку министра цифровой трансформации Михаила Федорова.