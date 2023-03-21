Михаила Федорова назначили на новую должность. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в парламенте.
Михаила Федорова назначили на новую должность
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Что известно
Федоров останется министром цифровой трансформации и станет вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий.
За назначение Федорова было отдано 311 голосов.
Напомним
20 марта Верховная Рада проголосовала за отставку министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Я вкотре вдячний Дії (правда, вона стартувала ще до нього, здається). Отримати витяг про право власності і кадастровий номер ділянки — легко. 10 хвилин і готово. І не треба ні до нотаріуса йти, ні тим паче в земресурс, бррр.