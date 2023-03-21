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21 марта 2023, 12:16 Читати українською

В ЕС могут увеличить фонд, из которого финансируют оружие для Украины, на 3,5 миллиарда евро

Министры обороны стран-членов Европейского Союза вынесли предложение увеличить Европейский фонд мира, который используется для компенсаций за переданную Украине военную технику и боеприпасы на 3,5 миллиарда евро. Об этом сообщает Европейская Правда.

Министры обороны стран-членов Европейского Союза вынесли предложение увеличить Европейский фонд мира, который используется для компенсаций за переданную Украине военную технику и боеприпасы на 3,5 миллиарда евро.
Фото: pixabay.com

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Верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней и политики безопасности Жозеп Боррель напомнил, что Совет Евросоюза одобрил план по передаче Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов в течение следующего года, предусматривающего использование собственных запасов, финансирование Европейского фонда мира и заказы в индустрии.

«По финансовому объему мы говорим о двух миллиардах евро возмещения. Но возмещение касается примерно 55%, максимум 60% от стоимости. На практике мы говорим о расходах, которые вдвое превышают это число.

И зная, что будет больше потребностей не только в Украине, но и в других странах мира, Совет также согласился рассмотреть возможность дальнейшего увеличения общей финансовой состоятельности ЕФМ на 3,5 миллиарда евро", — отметил он.

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Боррель уточнил, что Рада согласилась именно на рассмотрение дальнейшего увеличения объема Европейского фонда мира, пока решение принято не было.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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