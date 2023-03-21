Крупные мировые автопроизводители вступают в ценовую войну в Китае из-за падения продаж авто

Крупные автопроизводители, такие как Ford, General Motors, BMW и Volkswagen следуя примеру Tesla предложили большие скидки для увеличения продаж в Китае после отмены государственных субсидий на электромобили. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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В декабре Китай упразднил снижение налогов и субсидий на электромобили, которые в 2021 году стоили стране около $15 млрд.

Китай стал крупнейшим в мире рынком электромобилей и гибридов после введения субсидий в 2010 году. Хотя продажи этих транспортных средств выросли на 23% за последние два месяца по сравнению с годом ранее, этого было недостаточно для компенсации падения на 30% покупок автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Некоторые производители электромобилей ввели акции накануне автосалона в Шанхае, который пройдет в следующем месяце — с 18 по 27 апреля.

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Как снизились цены

Ford снизил цены на Mustang Mach-E примерно на $6 тысяч, в то время как Cadillac CT5 от General Motors подешевел на четверть.

Дилерский центр BMW в Гуанчжоу снизил стоимость электрического i3 на $12 тысяч — до $51 тысячи.

Совместное предприятие Volkswagen с правительством Шанхая сокращает стоимость своих 20 газовых и электрических моделей на $2200−7300.

Напомним

«Минфин» ранее писал о том, что Tesla в феврале продала на 31,6% больше электромобилей китайского производства, чем в прошлом году.