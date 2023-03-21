537 миллиардов на оборону: Комитет Рады поддержал увеличение расходов бюджета

19 млрд грн будет направлено на пополнение Резервного фонда бюджета. Не менее 3 млрд грн из этой суммы будут выплачиваться на единовременную денежную помощь семьям погибших военнослужащих, полицейских, а 2 млрд грн — на строительство фортификационных сооружений.