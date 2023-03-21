Комитет по вопросам бюджета рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект № 9105, которым предлагается увеличить оборонные расходы бюджета на 537,2 млрд грн. Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
537 миллиардов на оборону: Комитет Рады поддержал увеличение расходов бюджета
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Как планируют увеличить расходы
Законопроектом, ранее одобренным правительством, предлагается увеличить расходы бюджета на 537,2 млрд грн. Средства распределят так:
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518,2 млрд грн направят на увеличение расходов на сектор национальной безопасности и обороны. Большая часть этих средств пойдет на денежное довольствие военнослужащих;
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19 млрд грн будет направлено на пополнение Резервного фонда бюджета. Не менее 3 млрд грн из этой суммы будут выплачиваться на единовременную денежную помощь семьям погибших военнослужащих, полицейских, а 2 млрд грн — на строительство фортификационных сооружений.
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Источниками покрытия таких дополнительных расходов предлагается определить:
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419,3 млрд грн — увеличение дефицита государственного бюджета, то есть фактически из-за внутренних и внешних заимствований;
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60,7 млрд грн — увеличение доходов бюджета за счет увеличения поступления НДФЛ, НДС с производимых товаров и части чистой прибыли государственных банков;
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50,3 млрд грн — сокращение расходов на обслуживание государственного долга;
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6,9 млрд грн — уменьшение расходов на обеспечение государственных гарантий.
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Напомним
Как писал ранее «Минфин», Кабинет министров предложил Верховной Раде увеличить расходы государственного бюджета в 2023 году на 20% или на 537 млрд грн.
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