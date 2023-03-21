Курс валют на 21 марта: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

Во вторник, 21 марта, курс доллара на наличном рынке вырос на 5 копеек в покупке и не изменился в продаже. Евро в покупке вырос на 10 копеек, а в продаже прибавил 5 копеек.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В обменниках доллар не изменился в покупке и подешевел на 5 копеек в продаже. Курс евро вырос на 8 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,45−38,90 грн. Евро покупают за 40,50 грн, а продают за 41,25 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,70−38,80, евро — 41,08−41,25 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,19−39,58 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.