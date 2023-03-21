С 20 марта государственная почта Болгарии решила временно прекратить отправку посылок в Россию и Беларусь. Об этом говорится в заявлении компании.
Государственная почта Болгарии приостановила отправку посылок в Россию и Беларусь
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«Болгарская почта временно прекращает прием всех видов посылок в Россию и Беларусь», — говорится в сообщении.
Причиной стало уменьшение возможностей транспортировки из-за накопления почты в транзитном аэропорту.
Источник: Минфин
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